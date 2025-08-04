На экс-депутата парламента Приморья напали с ножом в Ливадии

Экс-депутат Заксобрания Приморья (ЗС ПК) Руслан Маноконов пережил нападение с ножевым ранением в Ливадии. Информация об этом разошлась по местным telegram-каналам (18+). В полиции ИА PrimaMedia сообщили, что готовят комментарий по ситуации. По данным агентства, инцидент произошел в презентабельном кафе «Терраса» 2 августа. Сейчас экс-парламентарий находится в больнице после операции.
Как утверждают новые медиа, в конфликт с бывшим политиком вступил отдыхающий из Хабаровска.
По словам источников агентства, знакомых с ситуацией, конфликт произошел в субботу, 2 августа, когда отмечали День ВДВ. Один из буйных отдыхающих вел себя вызывающе. Экс-депутат сделал ему замечание, а по итогу получил ножевое ранение.
На данный момент, по сведениям собеседников, Руслан Маноконов прооперирован. Его родные не комментируют ситуацию.
В полиции сообщили ИА PrimaMedia, что готовят информацию об инциденте.
Руслан Маноконов был депутатом двух созывов Заксобрания Приморья. Представлял избирательный округ, включающий Находку, в том числе Ливадию. В 2011 году избирался от «Единой России», в 2016 году — самовыдвиженцем.