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Подозреваемый в тройном убийстве 20 лет скрывался под чужим паспортом в Подмосковье

В Подмосковье поймали мужчину, который два десятилетия жил по поддельным документам, пытаясь избежать наказания за тройное убийство.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники МВД задержали последнего подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в одном из московских ресторанов 20 лет назад. Мужчина, скрывавшийся от правосудия по поддельным документам, был арестован в подмосковных Химках. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В апреле 2005 года трое мужчин ворвались в московский ресторан и открыли огонь по трем посетителям. Все они скончались на месте. Ещё в 2006 году двоих соучастников этого преступления задержали, приговорив к 11 годам лишения свободы.

Третий фигурант долго скрывался, но в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативники московской полиции нашли его. В конце июня подозреваемого задержали при поддержке Росгвардии в подмосковных Химках.

Оказалось, что уроженец Кабардино-Балкарии 20 лет жил под чужим именем. Для этого он использовал поддельный паспорт со своей фотографией. Задержанный и все собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия дальнейших процессуальных решений.