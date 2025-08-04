Подозреваемый в тройном убийстве 20 лет скрывался под чужим паспортом в Подмосковье

Сотрудники МВД задержали последнего подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в одном из московских ресторанов 20 лет назад. Мужчина, скрывавшийся от правосудия по поддельным документам, был арестован в подмосковных Химках. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В апреле 2005 года трое мужчин ворвались в московский ресторан и открыли огонь по трем посетителям. Все они скончались на месте. Ещё в 2006 году двоих соучастников этого преступления задержали, приговорив к 11 годам лишения свободы.
Третий фигурант долго скрывался, но в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативники московской полиции нашли его. В конце июня подозреваемого задержали при поддержке Росгвардии в подмосковных Химках.
Оказалось, что уроженец Кабардино-Балкарии 20 лет жил под чужим именем. Для этого он использовал поддельный паспорт со своей фотографией. Задержанный и все собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия дальнейших процессуальных решений.