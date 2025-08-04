Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на таксиста в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на водителя такси. Инцидент произошёл 2 августа.
«В социальных медиа опубликована информация, согласно которой в Самаре мужчина неславянской внешности напал на водителя такси», — прокомментировал следком.
По поручению главы СК России Александра Бастрыкина руководитель регионального управления Павел Олейник представит доклад о ходе расследования.
В настоящее время ведётся комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности нападавших.
Ранее в Самаре бывший подполковник полиции получил 4 года колонии за кражу более миллиона рублей.
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