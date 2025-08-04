ФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионах

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур в мае-июне выявили в Севастополе, на Кубани и в других регионах России 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, задержаны 157 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.