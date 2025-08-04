Движение поездов восстановили в Волгоградской области после ЧП на станции

Сидящие уже более 5 часов в душных вагонах пассажиры наконец-то продолжили путь: в Волгоградской области ближе к полудню 4 августа 2025 года возобновлено движение поездов. Его останавливали после ночной атаки украинских дронов на регион из-за падения обломков БПЛА на станцию Арчеда во Фролово. Сейчас уборка опасных предметов завершена, саперы закончили обследование путей и станции, это позволило пустить задержанные составы, сообщает РЖД.
По данным перевозчика, выбились из расписания пассажирские поезда № 2 Москва — Волгоград, № 89 Волгоград — Санкт-Петербург, № 531 Адлер — Киров, а также пригородный поезд № 6818 Алексиково — Арчеда. Самая серьезная задержка — более 5 часов. Пассажиров поездов, опоздавших более чем на 4 часа, пообещали покормить за счет компании.