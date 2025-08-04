СКР проверяет причины обрушения моста в Лермонтово

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в результате сильных ливней в Туапсинском округе повысился уровень воды в реках. В Лермонтово был смыт мост, также временно ограничивалось движение через Молдаванский перевал — сейчас проезд восстановлен.