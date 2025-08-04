Больше 1100 нарушений за выходные: ГИБДД Самарской области подвела итоги рейдов

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целевых рейдовых мероприятий, проведённых в период с 1 по 3 августа 2025 года.
За три дня сотрудники ГИБДД выявили более 1100 нарушений правил дорожного движения. Особое внимание, как и прежде, уделялось водителям, находящимся за рулём в состоянии опьянения — таких было выявлено 55.
Однако внимание инспекторов было сосредоточено и на других нарушениях. Так, за незаконную тонировку стекол к административной ответственности привлекли 216 водителей.
Профилактика ДТП с участием детей — ещё одно важное направление. В ходе рейдов было зафиксировано 41 нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Все виновные привлечены к ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ.
Инспекторы также выявили 12 пешеходов, переходивших дорогу в неположенных местах или на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, 13 водителей не уступили дорогу пешеходам, нарушив требования ПДД.
Среди других зафиксированных нарушений — игнорирование ремней безопасности (100 случаев) и 40 нарушений, допущенных мотоциклистами.
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