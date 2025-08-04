В Самарской области задержали мужчину с 500 граммами марихуаны

41-летний сызранец хранил каннабис для личного потребления. На него завели уголовное дело. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.
Полицейские, с разрешения суда, осмотрели дом горожанина. В присутствии понятых в теплице нашли растения с наркотическим веществом, которые висели для сушки. На огороде заметили два куста той же культуры.
Плюс пять полимерных пакетов и банка с измельченной «запрещенкой» в дворовой постройке. Всего — 500 граммов. Ранее судимый местный объяснил: все хранил и выращивал для личного потребления. Сейчас проходит по уголовному делу.
На днях писали, что в губернии поймали мужчину с 60 граммами марихуаны в шкафу.
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