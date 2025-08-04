Фиктивная работа обернулась статьёй: директор кубанской школы попала под суд за мошенничество

Как установили следователи, директор одной из сельских школ с 2019 по 2024 год фиктивно устроила на должность дворника свою родственницу. Та, по данным правоохранителей, фактически не выходила на работу, но регулярно получала зарплату. В полиции пояснили, что эти средства «дворник» передавала обратно директору, которая затем делилась ими и с другой участницей схемы — своей невесткой, тоже работавшей в школе.