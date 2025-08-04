Фиктивная работа обернулась статьёй: директор кубанской школы попала под суд за мошенничество

В Белореченском районе завершили расследование уголовного дела в отношении трех местных жительниц, обвиняемых в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка.
Как установили следователи, директор одной из сельских школ с 2019 по 2024 год фиктивно устроила на должность дворника свою родственницу. Та, по данным правоохранителей, фактически не выходила на работу, но регулярно получала зарплату. В полиции пояснили, что эти средства «дворник» передавала обратно директору, которая затем делилась ими и с другой участницей схемы — своей невесткой, тоже работавшей в школе.
За пять лет таким образом злоумышленницам удалось незаконно присвоить свыше 1,1 миллиона рублей, сообщили в следствии. Полицейские уточнили, что деньги обвиняемые потратили по своему усмотрению.
Материалы дела уже направили в суд. Всем троим женщинам грозит до 10 лет колонии.