«Достала со дна»: стали известны подробности спасения девочки, которая едва не погибла в Башкирии

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал подробности спасения шестилетней девочки в Салавате. По его словам, ребенок играл с другими детьми на пирсе, когда неожиданно упал в воду и начал тонуть.
Мать девочки мгновенно отреагировала, она нырнула и вытащила дочь со дна водоема. После случившегося ребенка срочно доставили в реанимационное отделение местной больницы, где ей оказали всю необходимую помощью.
— Девочку перевели в обычную палату, ее состояние не вызывает опасений, — добавил Рахматуллин.
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