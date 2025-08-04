В Волгограде двое пострадали в массовом ДТП на Третьей продольной

Серьезное ДТП случилось около 9 часов на Третьей продольной в Волгограде. В районе поселка Водстрой на Тракторном столкнулись три машины. В аварии, по данным МВД, получили повреждения «Лада Веста», «Хавэйл» и «Лексус», ранены два человека. Кто виноват и как все произошло сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.