Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде двое пострадали в массовом ДТП на Третьей продольной

В районе Водстроя столкнулись три автомобиля.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Серьезное ДТП случилось около 9 часов на Третьей продольной в Волгограде. В районе поселка Водстрой на Тракторном столкнулись три машины. В аварии, по данным МВД, получили повреждения «Лада Веста», «Хавэйл» и «Лексус», ранены два человека. Кто виноват и как все произошло сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

— На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно — оперативная группа, — сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Больше всего досталось отечественной легковушке. И водителя, и пассажира «Лады» с места ДТП увезли в больницу скорой помощи № 25.