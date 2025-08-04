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Бастрыкин лично контролирует дело о стрельбе в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить подробный отчет о ходе расследования резонансного преступления в Новосибирской области.

По данным следствия, в ночь на 3 августа в одном из сельских поселений трое нетрезвых мужчин устроили стрельбу на автомобильной парковке. В результате инцидента 19-летний юноша погиб на месте, а 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение.

Руководитель регионального следственного управления Долгалев должен представить информацию о выясненных обстоятельствах дела и предпринимаемых мерах. Как отмечают в ведомстве, глава СКР лично контролирует ход расследования этого тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин дал указание СКР РФ возбудить дело по ДТП в Новосибирске.