Бастрыкин лично контролирует дело о стрельбе в Новосибирской области

По данным следствия, в ночь на 3 августа в одном из сельских поселений трое нетрезвых мужчин устроили стрельбу на автомобильной парковке. В результате инцидента 19-летний юноша погиб на месте, а 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение.