МВД: пенсионерка стала курьером мошенников, чтобы погасить несуществующий долг

В МВД отмечают, что в то же время на линию 102 поступил звонок от 64-летней потерпевшей. Она сообщила, что поверила якобы сотрудникам «Водоканала» и по настоянию лжеследователя передала незнакомой женщине 15 000 долларов и более 55 000 белорусских рублей.