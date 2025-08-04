МВД: пенсионерка стала курьером мошенников, чтобы погасить несуществующий долг

МВД сообщило, что пенсионерка стала курьером мошенников, чтобы погасить несуществующий долг. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сотрудникам минского уголовного розыска от группы задержания Первомайского отдела Департамента охраны поступила информация: на маршруте патрулирования была задержана пенсионерка, которая была курьером телефонных мошенников.
В МВД отмечают, что в то же время на линию 102 поступил звонок от 64-летней потерпевшей. Она сообщила, что поверила якобы сотрудникам «Водоканала» и по настоянию лжеследователя передала незнакомой женщине 15 000 долларов и более 55 000 белорусских рублей.
Изначально пожилая женщина не поверили аферистам. Она позвонила в «Минскводоканал» и милицию. Однако, получив второй звонок от мошенников, испугалась и согласилась на выполнение их требований.
В ведомстве добавили: установлено, что 73-летнюю задержанную женщину также обманули мошенники.
«Из-за отсутствия сбережений кураторы велели ей поработать курьером, чтобы погасить вымышленный долг перед банком», — уточнили в пресс-службе.
Деньги были изъяты, их вернут хозяйке. Следователи завели уголовное дело за мошенничество.
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