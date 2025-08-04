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МВД: пенсионерка стала курьером мошенников, чтобы погасить несуществующий долг

В Минске пенсионерка стала курьером мошенников для погашения несуществующего долга.

Источник: Комсомольская правда

МВД сообщило, что пенсионерка стала курьером мошенников, чтобы погасить несуществующий долг. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудникам минского уголовного розыска от группы задержания Первомайского отдела Департамента охраны поступила информация: на маршруте патрулирования была задержана пенсионерка, которая была курьером телефонных мошенников.

В МВД отмечают, что в то же время на линию 102 поступил звонок от 64-летней потерпевшей. Она сообщила, что поверила якобы сотрудникам «Водоканала» и по настоянию лжеследователя передала незнакомой женщине 15 000 долларов и более 55 000 белорусских рублей.

Изначально пожилая женщина не поверили аферистам. Она позвонила в «Минскводоканал» и милицию. Однако, получив второй звонок от мошенников, испугалась и согласилась на выполнение их требований.

В ведомстве добавили: установлено, что 73-летнюю задержанную женщину также обманули мошенники.

«Из-за отсутствия сбережений кураторы велели ей поработать курьером, чтобы погасить вымышленный долг перед банком», — уточнили в пресс-службе.

Деньги были изъяты, их вернут хозяйке. Следователи завели уголовное дело за мошенничество.

Ранее Мининформ сообщило, что новое мошенничество под видом инвестиций набирает оборот в Беларуси.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».

Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.