В Калининграде задержан водитель при попытке дать взятку автоинспектору

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по Московскому району Калининграда. Подозреваемый был задержан. В отношении нарушителя составлены административный протокол по статье 12.6 КоАП РФ за нарушение правил применения ремней безопасности и уголовное дело по статье 30 и статье 291.2 УК РФ за покушение на дачу взятки.