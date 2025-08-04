В Калининграде задержан водитель при попытке дать взятку автоинспектору

Инцидент произошёл на Ленинском проспекте, где полицейские остановили автомобиль за нарушение правил безопасности — водитель не был пристёгнут ремнём.
Нарушитель, осознав, что ему грозит административная ответственность, попытался избежать наказания противоправным путём. Он предложил сотруднику ДПС денежные средства, однако автоинспектор предупредил его об уголовной ответственности за дачу взятки. Несмотря на предупреждение, водитель предпринял попытку передать сотруднику полиции 5000 рублей, надеясь на избежание административного наказания.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по Московскому району Калининграда. Подозреваемый был задержан. В отношении нарушителя составлены административный протокол по статье 12.6 КоАП РФ за нарушение правил применения ремней безопасности и уголовное дело по статье 30 и статье 291.2 УК РФ за покушение на дачу взятки.