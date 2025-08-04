Суд закрыл процесс по делу о теракте в «Крокусе»

С просьбой закрыть слушание дела выступил гособвинитель. Он объяснил, что сообщники подсудимых планировали совершить провокации. Соответствующую информацию получили правоохранительные органы. Кроме того, в материалах дела содержится секретная информация и данные, которые могут помешать следствию против других фигурантов.
Слушание дела началось сегодня в здании Мосгорсуда. Его будет проводить тройка судей. Всего в деле заявлено 2,4 тыс. потерпевших, включая шесть организаций. Сумма исков по делу превысила 65,7 млн руб.