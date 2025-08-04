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Суд закрыл процесс по делу о теракте в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд решил рассмотреть в закрытом режиме уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

С просьбой закрыть слушание дела выступил гособвинитель. Он объяснил, что сообщники подсудимых планировали совершить провокации. Соответствующую информацию получили правоохранительные органы. Кроме того, в материалах дела содержится секретная информация и данные, которые могут помешать следствию против других фигурантов.

Слушание дела началось сегодня в здании Мосгорсуда. Его будет проводить тройка судей. Всего в деле заявлено 2,4 тыс. потерпевших, включая шесть организаций. Сумма исков по делу превысила 65,7 млн руб.