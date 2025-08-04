Суд закрыл процесс по делу о теракте в «Крокусе»

С просьбой закрыть слушание дела выступил гособвинитель. Он объяснил, что сообщники подсудимых планировали совершить провокации. Соответствующую информацию получили правоохранительные органы. Кроме того, в материалах дела содержится секретная информация и данные, которые могут помешать следствию против других фигурантов.