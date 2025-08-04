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Машину и дом накрыло селем в воронежском Ямном

В Рамонском районе Воронежской области ночью в воскресенье, 3 августа, прошел ливень, который в поселке Ямном образовал потоки воды.

Реки из песка понеслись в районе улиц Ленина и Набережной. Произошло размывание грунта.

Местные жители сообщили в соцсетях о том, что у домовладений сносило заборы, а вода стремительным потоком захлестывала первые этажи строений. Селяне поднимались на верхние ярусы.

Местная жительница рассказала, что звонила в «112», но там предложили искать технику для расчистки русла самим. Сами ямновцы говорят о том, что песком забилась система отвода воды, поэтому пока не знают, что делать. Заявления в администрацию положительных результатов не принесли.

В результате ливня на улице Набережной селем накрыло машину. Она сейчас находится под слоем песка. Владельцы собираются подавать в суд.

Пресс-служба правительства Воронежской области подтвердила, что в результате выпадения значительного количества осадков, произошло размывание грунта склона в районе улиц Ленина и Набережной села Ямное.

— В результате пострадало несколько домовладений по улице Набережной. В настоящее время на месте работают должностные лица администраций Рамонского района и Яменского сельского поселения, а также сотрудники Яменской коммунальной компании, — пояснили в облправительстве.