В Калининграде водитель сбил 26 пролётов ограждения и выехал на тротуар

ДТП произошло на улице Гагарина 3 августа в 02:21. Машина марки «Рено» под управлением 29-летнего водителя двигалась со стороны Орудийной в направлении Совхозной. По сообщению ГАИ, скорость автомобиля была «не обеспечивающая постоянный контроль над движением». В районе дома № 114 на левостороннем закруглении дороги водитель наехал на бордюрный камень, сбил 26 пролётов металлического ограждения и две стойки с дорожными знаками.