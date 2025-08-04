В Подмосковье задержаны кубинцы, напавшие с ножами на спасателей на пляже

Вскоре на место прибыли росгвардейцы и бригада скорой помощи. Нападавшие были доставлены в отделение полиции. Пострадавших осмотрели, одного из них с ранением поясницы доставили в больницу. По информации медиков, его жизни ничего не угрожает, двигательные функции сохранены. Известно, что задержанные на протяжении многих лет работали на Люберецком сельскохозяйственном рынке.