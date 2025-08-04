В Подмосковье задержаны кубинцы, напавшие с ножами на спасателей на пляже

В подмосковных Люберцах, на Дзержинском карьере, вечером 3 августа группа кубинцев напала с ножами на работников пляжа. В результате инцидента пострадали два человека, один из них госпитализирован. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
По информации «МК», происшествие случилось на пляже Дзержинского карьера, около экстрим-парка фристайлинга, где отдыхала большая компания иностранцев, насчитывавшая более 40 человек. Около восьми часов вечера дежурные заметили на песке молодую женщину, которой стало плохо, и предложили вызвать ей скорую помощь. Однако ее знакомые отреагировали агрессивно: начали бросать стеклянные бутылки и кричать.
Завязалась потасовка, во время которой четверо кубинцев нанесли ножевые ранения двум спасателям: одного ударили в поясницу, другого в ногу. Сотрудники фристайлинг-парка вызвали вневедомственную охрану. До прибытия наряда спасатели пляжа, самостоятельно задержали дебоширов. Большая часть компании после потасовки разбежалась.
Вскоре на место прибыли росгвардейцы и бригада скорой помощи. Нападавшие были доставлены в отделение полиции. Пострадавших осмотрели, одного из них с ранением поясницы доставили в больницу. По информации медиков, его жизни ничего не угрожает, двигательные функции сохранены. Известно, что задержанные на протяжении многих лет работали на Люберецком сельскохозяйственном рынке.