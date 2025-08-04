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В Магнитогорске пенсионер на кроссовере BMW устроил тройное ДТП с пострадавшими

Три человека пострадали в ДТП в Магнитогорске.

Источник: ГАИ Магнитогорска

На Дачном шоссе в Магнитогорске случилось тройное ДТП.

Аварию спровоцировал 70-летний водитель BMW X5. Он выехал на встречную полосу и столкнулся там с Volkswagen Polo и Volkswagen Passat.

После удара BMW врезался в столб, а помятый Passat выбросило в кювет.

Как рассказали в Госавтоинспекции Магнитогорска, травмы в ДТП получили 29-летний водитель Polo, 34-летний водитель Passat и его 34-летний пассажир.

Примечательно, что ранее на том же Дачном шоссе случилась еще одна авария. 94-летний мужчина, которого не раз штрафовали за нарушения на дороге и в конце концов лишили прав, не пропустил грузовик. Обе машины скатились с дороги и врезались в электроопору, а грузовик вдобавок опрокинулся. Пожилой нарушитель погиб.