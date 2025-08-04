В Магнитогорске пенсионер на кроссовере BMW устроил тройное ДТП с пострадавшими

Примечательно, что ранее на том же Дачном шоссе случилась еще одна авария. 94-летний мужчина, которого не раз штрафовали за нарушения на дороге и в конце концов лишили прав, не пропустил грузовик. Обе машины скатились с дороги и врезались в электроопору, а грузовик вдобавок опрокинулся. Пожилой нарушитель погиб.