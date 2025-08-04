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Свердловская область вышла в лидеры по числу погибших самокатчиков

В Свердловской области с начала года погибли четыре самокатчика.

Источник: Комсомольская правда

Свердловская область оказалась в лидерах по количеству смертельных аварий с участием электросамокатчиков. Об этом сообщает портал KU66.RU.

С начала года на дорогах городов Свердловской области погибли четыре человека — это самый высокий показатель по России. Далее идут Самарская и Астраханская области. Подобные трагедии за первую половину года произошли еще в 14 регионах страны.

При этом больше всего ДТП с участием электросамокатов зафиксировано в Москве (251), Костромской области (95), Нижегородской области (92) и Омской области (77).

Отметим, что далеко не все инциденты с участием самокатчиков фиксируются.