Свердловская область вышла в лидеры по числу погибших самокатчиков

Свердловская область оказалась в лидерах по количеству смертельных аварий с участием электросамокатчиков. Об этом сообщает портал KU66.RU.
С начала года на дорогах городов Свердловской области погибли четыре человека — это самый высокий показатель по России. Далее идут Самарская и Астраханская области. Подобные трагедии за первую половину года произошли еще в 14 регионах страны.
При этом больше всего ДТП с участием электросамокатов зафиксировано в Москве (251), Костромской области (95), Нижегородской области (92) и Омской области (77).
Отметим, что далеко не все инциденты с участием самокатчиков фиксируются.