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В Самаре осудят агрессивную экс-воспитательницу детсада в Красноглинском районе

Бывшую 51-летнюю сотрудницу дошкольного учреждения в Крутых Ключах обвиняют в жестоком обращении с ребенком.

Бывшую 51-летнюю сотрудницу дошкольного учреждения в Крутых Ключах обвиняют в жестоком обращении с ребенком. Об этом рассказали в региональных прокуратуре и СУ СКР.

Осенью прошлого года ударила одного из воспитанников детсада по лицу. Также грубо разговаривала с ним. Позже правоохранители организовали проверки, а воспитательницу уволили. Плюс завели уголовное дело.

А недавно стражи порядка передали материалы по нему в Красноглинский районный суд. Там его рассмотрят по существу, добавили в надзорных ведомствах.

Ранее писали, что глава СКР Александр Бастрыкин держит на контроле дело о жестоком обращении с 7-летним мальчиком в Самаре.

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