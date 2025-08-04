В Самаре осудят агрессивную экс-воспитательницу детсада в Красноглинском районе

Бывшую 51-летнюю сотрудницу дошкольного учреждения в Крутых Ключах обвиняют в жестоком обращении с ребенком. Об этом рассказали в региональных прокуратуре и СУ СКР.
Осенью прошлого года ударила одного из воспитанников детсада по лицу. Также грубо разговаривала с ним. Позже правоохранители организовали проверки, а воспитательницу уволили. Плюс завели уголовное дело.
А недавно стражи порядка передали материалы по нему в Красноглинский районный суд. Там его рассмотрят по существу, добавили в надзорных ведомствах.
Ранее писали, что глава СКР Александр Бастрыкин держит на контроле дело о жестоком обращении с 7-летним мальчиком в Самаре.
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