«Мазда» врезалась в опору ЛЭП под Новосибирском: один человек погиб, двое в больнице

В понедельник, 4 августа, в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. В 11 часов дня на 57-м километре дороги К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» «Мазда Демио» вылетела в кювет, опрокинулась, а после врезалась в опору ЛЭП.