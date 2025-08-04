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«Мазда» врезалась в опору ЛЭП под Новосибирском: один человек погиб, двое в больнице

Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области — Telegram

В понедельник, 4 августа, в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. В 11 часов дня на 57-м километре дороги К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» «Мазда Демио» вылетела в кювет, опрокинулась, а после врезалась в опору ЛЭП.

«За рулем иномарки была 46-летняя женщина. Она ехала со стороны села Новопичугово в сторону Новосибирска. По предварительной информации, не справилась с управлением», — рассказали в Госавтоинспекции НСО.

В результате ДТП 43-летняя пассажирка скончалась на месте. Второй пассажир, 48-летний мужчина, а также водитель с различными травмами попали в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.