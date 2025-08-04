«Осуществляла розничную торговлю в 14 продуктовых магазинах и двух объектах общепита». КГК раскрыл детали, как фирма из Осиповичей скрыла от налоговой 9 миллионов рублей

В пресс-службе Комитета государственного контроля рассказали, что фирма из Осиповичей скрыла от налогообложения более 9 миллионов рублей выручки.
Удалось установить, что ООО, начиная с 2016 года, осуществляла розничную торговлю на территории Осиповичского района в 14 продуктовых магазинах и двух объектах общественного питания. В КГК отметили, что полученная от продажи продуктов питания за наличный расчет выручка только частично проводилась через кассово-суммирующие аппараты. Кроме того, она не в полном объеме отражалась в учете фирмы.
В ведомстве заявили, что сокрытые от налогообложения наличные деньги использовались на выплату зарплаты «в конвертах». Деньги также шли на закупку товаров на оптовом рынке для дальнейшей продажи их через торговые объекты без документов.
«Всего по предварительным расчетам обществом за 2016−2024 годы от налогообложения сокрыта выручка на сумму более 9 миллионов рублей, а сумма неуплаченных в бюджет налогов составила свыше 1,3 миллиона рублей», — акцентировали внимание в КГК.
В пресс-службе ведомстве добавили, что по факту уклонения от налогов в особо крупном размере в отношении директора, а также главного бухгалтера было заведено уголовное дело.
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