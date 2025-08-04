«Осуществляла розничную торговлю в 14 продуктовых магазинах и двух объектах общепита». КГК раскрыл детали, как фирма из Осиповичей скрыла от налоговой 9 миллионов рублей

Удалось установить, что ООО, начиная с 2016 года, осуществляла розничную торговлю на территории Осиповичского района в 14 продуктовых магазинах и двух объектах общественного питания. В КГК отметили, что полученная от продажи продуктов питания за наличный расчет выручка только частично проводилась через кассово-суммирующие аппараты. Кроме того, она не в полном объеме отражалась в учете фирмы.