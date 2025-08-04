Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приложение не открылось: в Ростове студентка потеряла деньги при поиске работы

Ростовская область, 4 августа 2025. DON24.RU. В Ростове-на-Дону 18-летняя студентка обратилась в полицию после того, как мошенники похитили у нее 12 тыс. рублей под видом трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Девушка искала работу через онлайн-сервис, получила ссылку на лжеработодателя в мессенджере и заполнила присланную им форму с персональными данными.

Злоумышленник также отправил файл, назвав его приложением для работы, но оно не открывалось. Позже студентка обнаружила, что на ее имя оформили кредитную карту, а с ее сбережений и нового кредита перевели 12 тыс. рублей на неизвестный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что Кубанские полицейские задержали троих дончан, подозреваемых в работе на телефонных мошенников.