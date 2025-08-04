Приложение не открылось: в Ростове студентка потеряла деньги при поиске работы

Девушка искала работу через онлайн-сервис, получила ссылку на лжеработодателя в мессенджере и заполнила присланную им форму с персональными данными.
Злоумышленник также отправил файл, назвав его приложением для работы, но оно не открывалось. Позже студентка обнаружила, что на ее имя оформили кредитную карту, а с ее сбережений и нового кредита перевели 12 тыс. рублей на неизвестный счет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что Кубанские полицейские задержали троих дончан, подозреваемых в работе на телефонных мошенников.