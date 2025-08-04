В Косшы пятилетний ребёнок утонул в оросительном канале

Инцидент произошёл 3 августа около 12:40. По данным ДЧС, мальчик 2020 года рождения был извлечён из оросительного канала «Нура-Есиль» в черте города родственником. Ребёнок находился в одежде и уже без признаков жизни. Силы и средства спасателей не привлекались.