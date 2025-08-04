В Косшы пятилетний ребёнок утонул в оросительном канале

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Инцидент произошёл 3 августа около 12:40. По данным ДЧС, мальчик 2020 года рождения был извлечён из оросительного канала «Нура-Есиль» в черте города родственником. Ребёнок находился в одежде и уже без признаков жизни. Силы и средства спасателей не привлекались.
Обстоятельства гибели устанавливаются.
Оросительный канал «Нура-Есиль» является стратегическим водным объектом и предназначен для транзита воды между реками Нура и Есиль, обеспечивая часть водоснабжения столицы.
Департамент полиции Акмолинской области подтвердил факт трагедии. Информация зарегистрирована в едином реестре досудебных расследований, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В связи с произошедшим правоохранительные органы обратились к родителям с призывом быть особенно внимательными:
Даже несколько секунд без присмотра у воды могут обернуться трагедией. Берегите детей.
По предварительным данным, мальчик мог случайно упасть в канал.