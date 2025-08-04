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Фигурантам дела о крушении Су-30 в Иркутске вынесли меру пресечения

ИРКУТСК, 4 авг — РИА Новости. Шести работникам Иркутского авиационного завода избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о крушении Су-30 и гибели двух летчиков во время испытательного полета в Иркутске в октябре 2022, причиной авиакатастрофы стал некачественный ремонт, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

В октябре 2022 года в иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика, никто из жителей не пострадал. После крушения было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В настоящее время дело расследуется гражданскими следователями по статьям «превышение должностных полномочий» и «халатность». Обвиняемыми являются шесть работников Иркутского авиазавода.

«Следствием в отношении всех шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что первоначально дело вели военные следователи, но в процессе работы было установлено, что причина авиакатастрофы вызвана некачественным ремонтом, произведенном на Иркутском авиационном заводе. Дело было передано Восточному межрегиональному СУ на транспорте (ВМСУТ) СК РФ.