Фигурантам дела о крушении Су-30 в Иркутске вынесли меру пресечения

В октябре 2022 года в иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика, никто из жителей не пострадал. После крушения было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В настоящее время дело расследуется гражданскими следователями по статьям «превышение должностных полномочий» и «халатность». Обвиняемыми являются шесть работников Иркутского авиазавода.