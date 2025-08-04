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Общественники проверили условия содержания Гайдук и Идельбаева уфимском СИЗО

Представители ОНК посетили в СИЗО Уфы Яну Гайдук и Артура Идельбаева.

Источник: Комсомольская правда

Члены Общественной наблюдательной комиссии Башкирии 2 августа навестили в уфимском следственном изоляторе экс-руководителя Госкомитета по молодежной политике Яну Гайдук и заместителя директора туристического центра Артура Идельбаева.

Как сообщил председатель ОНК Олег Галин, Идельбаев содержится в одиночной камере стандартного типа. В помещении имеется естественное освещение через решетчатое окно, система вентиляции и видеонаблюдения. Общественник отметил, что камера оснащена необходимой мебелью, санузлом и умывальником, а подследственный обеспечен гигиеническими принадлежностями.

— Права на адвокатские встречи и получение передач соблюдаются. На этой неделе Идельбаев уже посещал душ, а в ближайший вторник сможет воспользоваться баней, — уточнил Галин. Медицинский осмотр при поступлении проведен, жалоб на условия содержания не поступало.

Яна Гайдук, чей приговор еще не вступил в силу, находится в общей камере для некурящих вместе с тремя женщинами. Общественники подтвердили, что ее права также соблюдаются в полном объеме.

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