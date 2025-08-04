В Самарской области задержан мужчина с крупной партией марихуаны

В Сызрани полицейские задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В его доме нашли около 500 граммов канабиса — крупную партию, запрещённую законом.
Ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчина выращивал и хранил марихуану на своём участке. При обыске в теплице, огороде и надворных постройках сотрудники изъяли сушёные ветки, кусты и измельчённое вещество растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это каннабис.
Задержанный заявил, что использовал наркотик только для себя. Как сообщает пресс-служба областного главка, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере.
Ранее в Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитателя детского сада, обвиняемой в жестоком обращении с ребенком.
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