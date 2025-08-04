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Два человека пострадали в ДТП с грузовиком и Kia в Самарской области 4 августа

Авария произошла в понедельник ночью в Камышлинском районе губернии на участке федеральной трассы.

Авария произошла в понедельник ночью в Камышлинском районе губернии на участке федеральной трассы, рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Представители ведомства получили информацию о ДТП сегодня в 0:44. На 1176-м километре М5 «Урал» столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Kia Rio. Пострадали владелец иномарки и его пассажирка. Их отвезли в медучреждение.

Помимо медиков, на месте происшествия работали полицейские и специалисты 120-й пожарно-спасательной части. Первые организовали проверку, вторые отключили аккумуляторы авто.

На днях в регионе в ДТП с «Приорой» и «десяткой» пострадали 63-летний мужчина и 33-летняя женщина.

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