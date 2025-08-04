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В Астане мотоциклист наехал на бордюр и погиб

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Астане, передает BAQ.KZ.

Источник: unsplash

Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

По предварительным данным, водитель мотоцикла двигался по улице Кошкарбаева и, не справившись с управлением, совершил наезд на бордюр. После этого мотоцикл столкнулся с припаркованными автомобилями, а затем — с опорой уличного освещения.

В результате аварии мотоциклист получил тяжёлые травмы. Он был доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — пострадавший скончался.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению точных обстоятельств произошедшего.

уточнили в полиции

В ведомстве напомнили участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД, особенно при управлении транспортными средствами в черте города:

Будьте предельно внимательны на дороге. Нарушения могут стоить жизни. Также напоминаем, что за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

По данным из соцсетей, мужчина мог уснуть за рулем.