Дом и автомобиль засыпало песком после сильного ливня под Воронежем

Песок засыпал частный дом и легковой автомобиль из-за селя, который сошёл после ливня в селе Ямное Рамонского района. Кадрами очевидцы поделились в соцсетях сегодня, 4 августа.
По словам местных жителей, после схода песка в дом начала заливаться грязная вода. К утру масса достигла окон здания. Кроме того, во время дождя в селе повалило деревья и размыло грунтовую дорогу.
По информации администрации Рамонского района и отдела ГО и ЧС, размывание грунта склона произошло в районе улиц Ленина и Набережной накануне, 3 августа. Оно затронуло два частных дома. Сами здания не пострадали, однако были повреждены системы их жизнеобеспечения.
Сейчас районными властями организуются работы по вывозу сошедшего грунта. Также выясняются причины ЧП для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем.