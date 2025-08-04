Дом и автомобиль засыпало песком после сильного ливня под Воронежем

По информации администрации Рамонского района и отдела ГО и ЧС, размывание грунта склона произошло в районе улиц Ленина и Набережной накануне, 3 августа. Оно затронуло два частных дома. Сами здания не пострадали, однако были повреждены системы их жизнеобеспечения.