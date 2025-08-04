В Ташкенте преступники распилили сейф и украли более полумиллиона долларов

Как сообщили в ГУВД, сейф находился в кабинете директора компании. Преступники прибыли на место на автомобиле Gentra в масках и перчатках. Разбив окно, они проникли в здание, вытащили сейф и погрузили его в машину, после чего скрылись в неизвестном направлении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемых. Один из них был задержан в отеле в городе Андижан, где пытался скрыться от следствия.
По словам задержанного, вскрытие сейфа происходило в подвале одного из частных домов в Ташкенте, где они использовали болгарку. После того как деньги были изъяты, пустой сейф выбросили в ближайший канал.
При обыске у подозреваемых были изъяты $440 000 наличными и мотоцикл марки Honda, купленный на украденные средства. Также выяснилось, что один из них собирался сбежать в Кыргызстан.
В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 169 (Кража). Ведётся следствие.