В Ташкенте преступники распилили сейф и украли более полумиллиона долларов

Как сообщили в ГУВД, сейф находился в кабинете директора компании. Преступники прибыли на место на автомобиле Gentra в масках и перчатках. Разбив окно, они проникли в здание, вытащили сейф и погрузили его в машину, после чего скрылись в неизвестном направлении.