Стали известны детали стрельбы под Новосибирском, где погиб молодой человек

Как передает АиФ-Новосибирск, конфликт начался в кафе, где двое пьяных мужчин напали на девушку. Очевидцы, включая местного жителя Андрея (имя изменено), попытались вмешаться. Позже группа вернулась с оружием. Сначала женщина сделала выстрелы с осечкой, а через полчаса один из нападавших открыл огонь из автомата. Андрей обезвредил стрелявшего, после чего обнаружил тело погибшего во дворе дома.