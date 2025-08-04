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Стали известны детали стрельбы под Новосибирском, где погиб молодой человек

Ранее подозреваемые уже нарушали общественный порядок, стреляя в воздух.

Напомним, что в селе Усть-Тарка на улице Матросова произошла стрельба, в результате которой погиб 19-летний местный житель Денис, а 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение. Подозреваемые — двое мужчин и женщина — задержаны.

Как передает АиФ-Новосибирск, конфликт начался в кафе, где двое пьяных мужчин напали на девушку. Очевидцы, включая местного жителя Андрея (имя изменено), попытались вмешаться. Позже группа вернулась с оружием. Сначала женщина сделала выстрелы с осечкой, а через полчаса один из нападавших открыл огонь из автомата. Андрей обезвредил стрелявшего, после чего обнаружил тело погибшего во дворе дома.

Пострадавшую девочку санавиацией доставили в Новосибирск. По данным жителей, один из задержанных — участник СВО. Ранее подозреваемые уже нарушали общественный порядок, стреляя в воздух. Следователи предъявят обвинение и ходатайствуют об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что стрельба велась из автомата Калашникова, который ранее был незаконно вывезен с территории проведения спецоперации.