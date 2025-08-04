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В Ростовской области поймали мужчину с похищенным у ребенка телефоном

На Дону задержали мужчину, отнявшего телефон у ребенка на улице.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по горячим следам поймали мужчину, отнявшего мобильный телефон у ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

Как уточнили в полиции, поиски начали после сообщения в соцсетях. Правоохранители обратили внимание на видео, в котором неизвестный подошел к ребенку, а потом ушел с гаджетом в неизвестном направлении.

— Сотрудники полиции нашли подозреваемого недалеко от места происшествия. Мобильный телефон вернули владельцу, — уточнили в МВД.

Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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