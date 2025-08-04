Ушла из дома и не вернулась: в Уфе почти неделю не могут найти 38-летнюю женщину

В Уфе пропала 38-летняя Алия Адигамова. По сообщению волонтеров «Лиза Алерт», женщина исчезла еще 30 июля.
По имеющейся информации, уфимка, которая была одета в желтую кожаную куртку, зеленую кофту и широкие голубые джинсы, ушла из дома, но так и не вернулась. Попытки близких выйти с ней на связь не увенчались успехом.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, худощавого телосложения, карие глаза, темно-русые волосы.
Если Вам известна судьба пропавшей уфимки, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.