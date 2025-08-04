Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушла из дома и не вернулась: в Уфе почти неделю не могут найти 38-летнюю женщину

В Уфе исчезла 38-летняя Алия Адигамова.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропала 38-летняя Алия Адигамова. По сообщению волонтеров «Лиза Алерт», женщина исчезла еще 30 июля.

По имеющейся информации, уфимка, которая была одета в желтую кожаную куртку, зеленую кофту и широкие голубые джинсы, ушла из дома, но так и не вернулась. Попытки близких выйти с ней на связь не увенчались успехом.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, худощавого телосложения, карие глаза, темно-русые волосы.

Если Вам известна судьба пропавшей уфимки, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.