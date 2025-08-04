В Самарской области в воде погибли четыре человека

В Самарской области представили оперативные данные о происшествиях на водных объектах. К сожалению, с 28 июля по 4 августа в воде погибли 4 человека, сообщают в ГУ МЧС России по региону.
— За прошедшую неделю сотрудники ведомства зарегистрировали 5 происшествий на воде. Одного человека удалось спасти. 30 июля из реки Чапаевка извлекли тело погибшей 16-летней девушки. В реке Сок погиб 16-летний парень, в озере Тростяное — 42-летний мужчина, а в Волге — 59-летний мужчина, — указали в сообщении.
К счастью, одного человека удалось спасти. Из Волги очевидцы достали 39-летнего мужчину. Жителям региона рекомендуют быть аккуратнее во время купания в водоемах, не стоит заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и отпускать детей без присмотра.