В Самарской области в воде погибли четыре человека

К счастью, одного человека удалось спасти. Из Волги очевидцы достали 39-летнего мужчину. Жителям региона рекомендуют быть аккуратнее во время купания в водоемах, не стоит заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и отпускать детей без присмотра.