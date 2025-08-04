В Минске повар сбросил кашпо с цветами с моста, чтобы привлечь внимание друга

Выяснилось, что фигурант вместе со своим другом накануне отдыхали в баре, где пили алкоголь. Они возвращались домой и, проходя по мосту, задержанный начал сбрасывать кашпо с цветами на проезжую часть. Его знакомый, который все указанное снимал на видео, просил мужчину остановиться, однако тот его не послушал.