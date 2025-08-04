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В Минске повар сбросил кашпо с цветами с моста, чтобы привлечь внимание друга

В Минске милиция задержала повара, сбросившего кашпо с цветами с моста для привлечения внимания.

Источник: Комсомольская правда

В Минске повар сбросил кашпо с цветами с моста, чтобы привлечь внимание друга. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В Центральное РУВД Минска поступило несколько сообщений о том, что в ночное время неизвестные на проспекте Победителей сбросили с моста на проезжую часть декоративные кашпо с цветами. Сотрудники милиции установили и задержали по подозрению в хулиганских действиях 20-летнего повара одного из ресторанов столицы.

Выяснилось, что фигурант вместе со своим другом накануне отдыхали в баре, где пили алкоголь. Они возвращались домой и, проходя по мосту, задержанный начал сбрасывать кашпо с цветами на проезжую часть. Его знакомый, который все указанное снимал на видео, просил мужчину остановиться, однако тот его не послушал.

«Свое поведение задержанный пояснил тем, что был пьян и таким способом хотел привлечь к себе внимание товарища», — рассказали в милиции.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело за хулиганство. Кроме того, он должен будет возместить причиненный ущерб в сумме более 2000 рублей.

Тем временем милиция ищет украинца, который заехал в Беларусь со стороны Польши и исчез.

Кстати, Минтруда сказало, что изменится в соцстраховании для некоторых белорусов с 18 августа.

Ранее МВД сообщило, что пенсионерка стала курьером мошенников, чтобы погасить несуществующий долг.