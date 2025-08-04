Главу самарского Фонда капремонта проверяют по делу о фиктивной занятости

Согласно информации, предоставленной следствием, два года назад она обеспечила трудоустройство своей дочери на позицию ведущего экономиста в отдел учета фондов. Дочь числилась сотрудником до ноября 2024 года, однако, как выяснилось в ходе расследования, фактически не осуществляла никаких рабочих функций.