Главу самарского Фонда капремонта проверяют по делу о фиктивной занятости

В Нижегородской области началось расследование уголовного дела по факту мошеннических действий, связанных с экс-главой областного Фонда капитального ремонта. Ранее этот пост занимала Ирина Лукьянова, которая в настоящее время является руководителем аналогичной организации в Самарском регионе.
Согласно информации, предоставленной следствием, два года назад она обеспечила трудоустройство своей дочери на позицию ведущего экономиста в отдел учета фондов. Дочь числилась сотрудником до ноября 2024 года, однако, как выяснилось в ходе расследования, фактически не осуществляла никаких рабочих функций.
Следователи полагают, что обвиняемая дала указания сотрудникам кадровой службы и бухгалтерии, не осведомлённым о происходящем, вносить заведомо ложные данные в графики рабочего времени. На основании этих документов начислялась заработная плата.
Ущерб от подобных действий оценивается в 620 тысяч рублей. В отношении бывшего заместителя гендиректора нижегородского ФКР избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее мы писали, что в регионе задержан мужчина с крупной партией марихуаны.
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