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Затонувший катер ударил девушку на вейкборде в Финском заливе

Следствие на транспорте начало проверку.

В Петербурге катер, тянувший за собой девушку на вейкборде, затонул и нанес ей травму. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Отмечается, что инцидент произошел днем 3 августа 2025 года в Финском заливе. Пострадавшая от госпитализации отказалась. Теперь следственный отдел на транспорте проводит проверку правильности и безопасности оказания услуг владельцами судна.

Следствие также даст правовую оценку ответственным за нарушение правил передвижения и использования катера. Сотрудники осмотрели судно и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.