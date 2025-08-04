Затонувший катер ударил девушку на вейкборде в Финском заливе

В Петербурге катер, тянувший за собой девушку на вейкборде, затонул и нанес ей травму. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.
Отмечается, что инцидент произошел днем 3 августа 2025 года в Финском заливе. Пострадавшая от госпитализации отказалась. Теперь следственный отдел на транспорте проводит проверку правильности и безопасности оказания услуг владельцами судна.
Следствие также даст правовую оценку ответственным за нарушение правил передвижения и использования катера. Сотрудники осмотрели судно и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.