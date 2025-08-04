В Башкирии из сильного пожара спасли троих человек

В Белебеевском районе Башкирии произошел пожар на улице Гагарина в селе Усень-Иваново. Там одновременно загорелись баня, сарай и несколько деревянных построек, сообщает пресс-служба МЧС по РБ. Сотрудникам ведомства из огня удалось спасти троих взрослых.
— На место происшествия оперативно прибыли расчеты МЧС и добровольная пожарная дружина местного сельсовета. Благодаря их работе огонь удалось полностью ликвидировать, пострадавших в результате инцидента нет, — рассказали в ведомстве.
По предварительной версии, причиной крупного пожара могла стать неосторожность при курении. Сейчас дознаватель МЧС республики тщательно устанавливает точные обстоятельства возгорания.
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