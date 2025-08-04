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Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» признали в суде вину

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Четверо непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске, жертвами которого стали 149 человек, признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Об этом сообщила ТАСС представитель 127 потерпевших, адвокат Людмила Айвар.

«После оглашения обвинительного заключенная все непосредственные участники теракта заявили, что вину признают в полном объеме и раскаиваются в содеянном», — сказала Айвар.

По ее словам, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода принесли потерпевшим извинения. «Файзов заявил, что определенные лица якобы воспользовались его молодостью, вовлекли и обманули его, так как у него были другие планы по жизни», — отметила адвокат.