Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» признали в суде вину

По ее словам, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода принесли потерпевшим извинения. «Файзов заявил, что определенные лица якобы воспользовались его молодостью, вовлекли и обманули его, так как у него были другие планы по жизни», — отметила адвокат.