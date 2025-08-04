Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» признали в суде вину

Об этом сообщила ТАСС представитель 127 потерпевших, адвокат Людмила Айвар.
«После оглашения обвинительного заключенная все непосредственные участники теракта заявили, что вину признают в полном объеме и раскаиваются в содеянном», — сказала Айвар.
По ее словам, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода принесли потерпевшим извинения. «Файзов заявил, что определенные лица якобы воспользовались его молодостью, вовлекли и обманули его, так как у него были другие планы по жизни», — отметила адвокат.