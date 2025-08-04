С начала 2025 года в Омской области сгорели 116 автомобилей

Спасатели напомнили автолюбителям о мерах предосторожности. Перед поездкой необходимо проверять исправность электропроводки и предохранителей. Нужно следить за состоянием топливной системы. В салоне всегда должен находиться огнетушитель, а водители обязаны уметь им пользоваться.