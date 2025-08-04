С начала 2025 года в Омской области сгорели 116 автомобилей

С января 2025 года в Омской области потушили 116 вспыхнувших автомобилей. Инциденты привели к травмированию шестерых человек. Подробностями поделились в регионального ГУ МЧС.
В 95-ти случаях причиной возгораний стали нарушения правил эксплуатации транспорта. В 13-ти — неосторожное обращение людей с огнем. Кроме того, в ведомстве зарегистрировали восемь умышленных поджогов.
Спасатели напомнили автолюбителям о мерах предосторожности. Перед поездкой необходимо проверять исправность электропроводки и предохранителей. Нужно следить за состоянием топливной системы. В салоне всегда должен находиться огнетушитель, а водители обязаны уметь им пользоваться.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в местном аэропорту самолет не смог приземлиться с первого раза.