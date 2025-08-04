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Суд взыскал с фирмы в Тольятти в пользу пострадавшего рабочего 700 тысяч рублей

Сотрудник предприятия травмировался при выполнении работ на высоте 6 метров.

Сотрудник предприятия травмировался при выполнении работ на высоте 6 метров. Подробностями поделилась пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина заключил договор с ПАО «Казале Проект». В один из дней упал с лестницы. В итоге получил многочисленные переломы. После правоохранители узнали: начальство пострадавшего не соблюдало требования трудового законодательства.

Прокурор Комсомольского района Тольятти потребовал взыскать с организации 700 тыс. рублей. Это компенсация морального вреда. Суд удовлетворил иск. Решение пока не вступило в законную силу, но стражи порядка держат ситуацию на контроле.

Ранее правоохранители из Автограда помогли еще одному рабочему получить 1,2 млн рублей с другой компании.

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