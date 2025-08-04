Умерла на руках у мужа: как мигрант напал на супругов в Свердловской области

— Мама остановилась и переспросила у него, точно ли он говорит это ей, потому что они были даже не знакомы. В ответ на это мужчина молча слез с велосипеда, вытащил нож из внутреннего кармана, начал махать им, а потом ударил мою маму в грудь, — рассказала дочь потерпевшей.