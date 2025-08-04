Умерла на руках у мужа: как мигрант напал на супругов в Свердловской области

В Свердловской области арестовали мужчину, который зарезал женщину на глазах у ее мужа. Подозреваемый был пьян и мог перепутать жертву со своей любовницей — предположительно, известной свердловской блогершей. Кем была убитая и что грозит преступнику, разбиралась «Вечерняя Москва».
Женщина умерла на руках у мужа.
Трагедия произошла в пятницу, 1 августа, в городе Нижняя Тура (Свердловская область). В то роковое утро местная супружеская пара направлялась в магазин, когда мимо них проехал неизвестный мужчина: по одним данным, он был на велосипеде, по другим — на электросамокате. По словам очевидцев, он был пьян или находился под действием наркотиков. Незнакомец остановился, окликнул женщину по имени и стал выкрикивать оскорбления.
— Мама остановилась и переспросила у него, точно ли он говорит это ей, потому что они были даже не знакомы. В ответ на это мужчина молча слез с велосипеда, вытащил нож из внутреннего кармана, начал махать им, а потом ударил мою маму в грудь, — рассказала дочь потерпевшей.
Затем преступник набросился на мужа своей жертвы, ударив его в плечо, едва не задев сонную артерию. После этого нападавший скрылся во дворах.
Прибежавшие на крики местные жители вызвали полицию и скорую помощь, но раненая женщина не смогла дождаться медиков. По словам дочери, потерпевшая умерла на руках мужа. Тем временем очевидцы поймали предполагаемого преступника и удерживали его до приезда полицейских.
Личность жертв и убийцы.
Убитой в Нижней Туре женщиной оказалась местная жительница Ирина Артамонова, которая недавно отпраздновала свое 43-летие. Она получила образование повара и бухгалтера, но после учебы ушла в военную сферу. Женщина имела звание старшего сержанта и работала в воинской части в закрытом городе Лесной. У Ирины осталась 21-летняя дочь.
— Мамочка была веселой, любила с близкими отдыхать на природе или сходить с ними на дискотеку, увлекалась вышиванием, ездила на машине, была очень активной и жизнерадостной. Доброй души человек, очень любила свою семью. Не верю, что ее больше нет, — вспоминает ее дочь.
Предполагаемого убийцу зовут Магомедрасул Алидаров. Некоторые местные жители узнали в нем сожителя блогерши Ирины Костылевой, которая тоже живет в Нижней Туре. По словам соседей, пара постоянно ругалась, а самого мужчину замечали за избиением собак и детей.
Сожительница Алидарова Ирина Костылева воспитывает троих детей и ведет блог в TikTok. В своих видео она зачастую просто ест на камеру, иногда рассказывает о быте и показывает своих детей.
С приходом популярности Костылеву стали звать на телешоу. Блогерша успела сняться в программах «Док-ток», «Модный приговор» и «Давай поженимся» на Первом канале, а также в шоу «Малахов» на «России 1».
В то же время блог Костылевой сильно критиковали в Сети, особенно когда блогерша стала рекламировать гадалок и способы быстрого заработка. В 2021 году пользователи TikTok даже создали петицию, чтобы блог Костылевой закрыли. В 2022 году платформа ушла из России, но женщина продолжила выкладывать видео в других соцсетях.
В 2022 году к Костылевой пришли с проверкой сотрудники органов опеки. Но они не нашли никаких нарушений и заключили, что дети воспитываются в нормальных условиях.
Какой срок грозит преступнику.
После нападения на супружескую пару Магомедрасула Алидарова доставили в полицейский отдел. В его отношении возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух человек. В понедельник, 4 августа, обвиняемого заключили в СИЗО на два месяца. К разбирательствам подключился глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.
— Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Францишко Богдану Валерьевичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе СК РФ.
По совокупности статей предполагаемого преступника могут лишить свободы как минимум на 15 лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший следователь, криминалист и адвокат Николай Семенов.
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— То, что мужчина был сильно пьян и мог перепутать потерпевшую со своей сожительницей, не является ни отягчающим, ни смягчающим обстоятельством. Но отягчающим может стать какая-то незакрытая судимость у преступника. Но уже сейчас могу сказать, что ему дадут минимум 15 лет (тюремного заключения — прим. «ВМ»), — пояснил юрист.
Незадолго до этого в Свердловской области произошло другое убийство. В городе Березовский задержали тренера по карате, который, предположительно, задушил свою жену, усадил ее тело в автомобиль и устроил ДТП. Так он хотел выдать смерть супруги за несчастный случай. У пары остались двое сыновей.
Кроме того, в Свердловской области спустя 30 лет раскрыли убийство двух 13-летних школьниц. По версии следствия, на тот момент 18-летний молодой человек вместе с дядей изнасиловал девочек, задушил и заколол их ножом, вывез в лес и сжег.