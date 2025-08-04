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Трое пассажиров пострадали при резком торможении автобуса № 49 в Воронеже

Мужчина и две женщины самостоятельно обратились за медпомощью.

Источник: Полиция Воронежской области

Трое пассажиров автобуса № 49 пострадали при резком торможении транспорта на Вогрэсовском мосту сегодня днём, 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, 52-летний водитель не справился с управлением во время движения с левого берега на правый. На момент ДТП в автобусе находилось 16 человек.

Травмы получили 75-летний мужчина, а также женщины в возрасте 70 и 35 лет. Пассажиры самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.