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Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей «Газпрома»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Туристка из Йошкар-Олы, погибшая из-за падения дерева в Дербенте, оказалась сотрудницей компании «Газпром», сообщается в Telegram-канале газовых компаний Марий Эл.

Источник: РИА "Новости"

Ранее СУСК России по Дагестану сообщало, что на территории Джума-мечети в Дербенте дерево упало на трех женщин, одна из которых — жительница Йошар-Олы Елена Краснова — погибла. Две пострадавшие москвички госпитализированы.

«Коллектив газовых компаний республики — ООО “Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола” и ООО “Газпром газораспределение Йошкар-Ола” — с чувством глубокой печали принял известие о внезапной скоропостижной смерти секретаря руководителя Йошкар-Олинского производственного участка ООО “Газпром газораспределение Йошкар-Ола” Красновой Елены Леонидовны», — говорится в сообщении.

Погибшей женщине было 37 лет. «Открытая, добрая, чуткая, всегда активная, отзывчивая и приветливая, поддерживающая все инициативы компании, — такой она останется в памяти коллег… Для нашего коллектива это большая потеря», — отмечается в сообщении.

Дербентским межрайонным следственным отделом СУСК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии региона по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).