Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей «Газпрома»

Ранее СУСК России по Дагестану сообщало, что на территории Джума-мечети в Дербенте дерево упало на трех женщин, одна из которых — жительница Йошар-Олы Елена Краснова — погибла. Две пострадавшие москвички госпитализированы.
«Коллектив газовых компаний республики — ООО “Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола” и ООО “Газпром газораспределение Йошкар-Ола” — с чувством глубокой печали принял известие о внезапной скоропостижной смерти секретаря руководителя Йошкар-Олинского производственного участка ООО “Газпром газораспределение Йошкар-Ола” Красновой Елены Леонидовны», — говорится в сообщении.
Погибшей женщине было 37 лет. «Открытая, добрая, чуткая, всегда активная, отзывчивая и приветливая, поддерживающая все инициативы компании, — такой она останется в памяти коллег… Для нашего коллектива это большая потеря», — отмечается в сообщении.
Дербентским межрайонным следственным отделом СУСК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии региона по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).