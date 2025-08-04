Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей «Газпрома»

Погибшей женщине было 37 лет. «Открытая, добрая, чуткая, всегда активная, отзывчивая и приветливая, поддерживающая все инициативы компании, — такой она останется в памяти коллег… Для нашего коллектива это большая потеря», — отмечается в сообщении.