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Вытолкнули из окна: жителей Самарской области осудили за покушение на убийство

Двоих мужчин из Похвистнева лишили свободы после потасовки со знакомым в декабре прошлого года.

Двоих мужчин из Похвистнева лишили свободы после потасовки со знакомым в декабре прошлого года, сообщили в региональной прокуратуре.

Местные поругались во время застолья. Позже от слов перешли к кулакам. Двое злоумышленников били 47-летнего пострадавшего в голову и вытолкнули из окна квартиры на третьем этаже. Тот получил тяжкий вред здоровью.

На улице мужчины продолжили калечить потерпевшего. Их остановили прохожие, которые вызвали правоохранителей и медиков. После завели уголовное дело по факту покушения на убийство группой лиц по предварительному сговору.

Злоумышленников на 11,5 года отправили в исправительную колонию строгого режима. Плюс ограничение свободы на полтора года.

Ранее писали, что тольяттинец проведет год за решеткой из-за драки с мужчиной в баре.

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