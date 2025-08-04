Вытолкнули из окна: жителей Самарской области осудили за покушение на убийство

Двоих мужчин из Похвистнева лишили свободы после потасовки со знакомым в декабре прошлого года, сообщили в региональной прокуратуре.
Местные поругались во время застолья. Позже от слов перешли к кулакам. Двое злоумышленников били 47-летнего пострадавшего в голову и вытолкнули из окна квартиры на третьем этаже. Тот получил тяжкий вред здоровью.
На улице мужчины продолжили калечить потерпевшего. Их остановили прохожие, которые вызвали правоохранителей и медиков. После завели уголовное дело по факту покушения на убийство группой лиц по предварительному сговору.
Злоумышленников на 11,5 года отправили в исправительную колонию строгого режима. Плюс ограничение свободы на полтора года.
Ранее писали, что тольяттинец проведет год за решеткой из-за драки с мужчиной в баре.
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