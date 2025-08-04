Отец с ребенком избили жителя Уфы

В Уфе во дворе жилого комплекса «Идель Тауэр» произошла драка детей, которая переросла в конфликт взрослых. По имеющейся информации, ссора между детьми на игровой площадке привлекла внимание взрослого, но вместо мирного решения все переросло в потасовку.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как один из отцов попытался разнять спорящих детей. К нему подошел другой мужчина, и после непродолжительного разговора уфимец начал избивать оппонента. Когда тот оказался на земле, агрессор продолжил наносить удары по лицу, а позже к драке присоединился и его ребенок, пиная лежачего человека.
В пресс-службе МВД Башкирии подтвердили, что инцидент зарегистрирован. Сотрудники устанавливают личности всех участников происшествия и выясняют детали случившегося.
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