Отец с ребенком избили жителя Уфы

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как один из отцов попытался разнять спорящих детей. К нему подошел другой мужчина, и после непродолжительного разговора уфимец начал избивать оппонента. Когда тот оказался на земле, агрессор продолжил наносить удары по лицу, а позже к драке присоединился и его ребенок, пиная лежачего человека.