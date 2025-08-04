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В Сочи туристку оштрафовали за видео с танцами на фоне горящей нефтебазы

В Сочи после атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе. 20-летняя туристка, снявшая видео с танцами на фоне огня, получила штраф в 30 тысяч рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ночью 3 августа Сочи подвергся атаке украинских беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что в Адлерском районе обломки дрона попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. Глава региона отметил, что на ликвидации последствий пожара были задействованы 127 человек и 35 единиц техники.

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал граждан не снимать на видео работу войск ПВО, обломки БПЛА и результат их падения.

Между тем, после атаки несколько молодых людей были задержаны за съемку видео на фоне горящей нефтебазы. В телеграм-канале регионального управления МВД России сообщили о задержании троих туристов из Нижнего Тагила: 21-летнего парня и девушек 20 и 19 лет. Внимание правоохранителей привлек появившийся в сети видеоролик, где молодые люди снимают себя на фоне пожара.

RTVI отмечает, что компания приехала на море отметить приближающийся день рождения одной из девушек. Как пишет РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Кубани, 20-летнюю туристку, фигурирующую в видео, оштрафовал на 30 тыс. руб. Адлерский районный суд. РБК уточняет, что ее имя — Карина Ощуркова.

В отношении нее был составлен административный протокол по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Суд отметил, что размещенная информация нарушает запрет на съемку БПЛА и работы систем ПВО. Свой поступок девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения.

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