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В Ташкенте произошло очередное смертельное ДТП с участием скутера

Vaib.uz (Узбекистан. 4 августа). В столице зафиксировано ещё одно трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб молодой человек.

Инцидент произошёл 2 августа около 19:10 на участке малой кольцевой автодороги в Янгихаётском районе, напротив дома № 58. В аварии столкнулись легковой автомобиль Lacetti, грузовик ISUZU и скутер.

В результате сильного удара 19-летний пассажир скутера получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведутся следственные действия.

Правоохранительные органы в очередной раз напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, особенно на оживлённых городских магистралях.