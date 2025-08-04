В Ташкенте произошло очередное смертельное ДТП с участием скутера

Инцидент произошёл 2 августа около 19:10 на участке малой кольцевой автодороги в Янгихаётском районе, напротив дома № 58. В аварии столкнулись легковой автомобиль Lacetti, грузовик ISUZU и скутер.
В результате сильного удара 19-летний пассажир скутера получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведутся следственные действия.
Правоохранительные органы в очередной раз напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, особенно на оживлённых городских магистралях.